Жители Змеиногорска больше не могут терпеть золотодобытчиков и обратились к мэру

Более 20 жителей двух улиц в Змеиногорске написали письмо на имя главы города Эдуарда Савинова. Мэра просят разобраться с деятельностью компании «ЗБФ» (Змеиногорская баритомоечная фабрика), которая занимается добычей руды и, по мнению горожан, уничтожает экологию Змеиногорска.

Письмо жители отправили в редакцию газеты «Змеиногорский вестник». Авторы обращения указывают на отсутствие разговора с ними и каких-либо согласований по поводу «работ в огородах».

Жить на улицах, где работают золотодобытчики, создает угрозу жизни и здоровью жителей, говорится в письме.

Еще одна проблема — автозаправка, которую обустроили представители компании. Она также приносит вред окружающей среде, а остатки топлива весной «поплывут в огороды и усадьбы», переживают змеиногорцы.

«Польза городу, о которой вел речь Савинов — мифическая. 1,5 миллиона рублей — копейки по сравнению с тем ущербом, который причиняют компания и перевозчики жителям и Змеиногорску. И ради этого следует „потерпеть“?! (Цитируем слова Э. Савинова)», — пишут местные журналисты.

Также они сообщили, что собирают пакет документов для обращения в природоохранную прокуратуру.

КамАЗ врезался в сарай в Змеиногорске. «Змеиногорский вестник» / zmnvest.ru

Ранее в Змеиногорске водитель КамАЗа въехал в сарай на ул. Спартака. Машина принадлежит перевозчику «АлтАвто», подрядчику золотодобывающей компании. Грузовик протаранил постройку, которая принадлежит многодетной семье. В сарае погиб бычок.

Уже тогда жители требовали от органов местной власти немедленно навести порядок и прекратить работы по добыче руды почти что на их улицах и огородах.

Позже Эдуард Савинов попросил жителей «проявить понимание и терпение к проводимым работам ООО „ЗБФ“», пока власти будут пытаться «извлечь максимальную пользу для решения финансовых и технических нужд города».