Жители Змеиногорска больше не могут терпеть золотодобытчиков и обратились к мэру

Письмо жители отправили в редакцию газеты «Змеиногорский вестник». Авторы обращения указывают на отсутствие разговора с ними и каких-либо согласований по поводу «работ в огородах».
Жить на улицах, где работают золотодобытчики, создает угрозу жизни и здоровью жителей, говорится в письме.
Еще одна проблема — автозаправка, которую обустроили представители компании. Она также приносит вред окружающей среде, а остатки топлива весной «поплывут в огороды и усадьбы», переживают змеиногорцы.
«Польза городу, о которой вел речь Савинов — мифическая. 1,5 миллиона рублей — копейки по сравнению с тем ущербом, который причиняют компания и перевозчики жителям и Змеиногорску. И ради этого следует „потерпеть“?! (Цитируем слова Э. Савинова)», — пишут местные журналисты.
Также они сообщили, что собирают пакет документов для обращения в природоохранную прокуратуру.
Ранее в Змеиногорске водитель КамАЗа въехал в сарай на ул. Спартака. Машина принадлежит перевозчику «АлтАвто», подрядчику золотодобывающей компании. Грузовик протаранил постройку, которая принадлежит многодетной семье. В сарае погиб бычок.
Уже тогда жители требовали от органов местной власти немедленно навести порядок и прекратить работы по добыче руды почти что на их улицах и огородах.
Позже Эдуард Савинов попросил жителей «проявить понимание и терпение к проводимым работам ООО „ЗБФ“», пока власти будут пытаться «извлечь максимальную пользу для решения финансовых и технических нужд города».