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31 августа
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Жизнь

Жительница Алтая получила маткапитал на выдуманного ребенка и погасила ипотеку

В Новосибирской области осудили жительницу Алтайского края, которая обманным путем получила свидетельство о рождении ребенка, сообщает региональная прокуратура.

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.

Женщина принесла в новосибирский ПФР поддельный документ о рождении ребенка и написала заявление на получение материнского капитала.

«На основании представленных ложных сведений о рождении второго ребенка и постоянном проживании в Новосибирске ей был выдан государственный сертификат с правом получения денежных средств в сумме 453 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Деньги, по требованию заявительницы, перечислили в счет погашения ипотечного займа.

В итоге женщину признали виновной в мошенничестве и назначили 3 года лишения свободы условно. Также с нее взыскали полученные деньги.

Ранее в Новосибирске выявили компанию, которая по-хитрому обналичивала маткапитал и, забирая половину, заработала 15 млн рублей.

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