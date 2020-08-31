Жительница Алтая получила маткапитал на выдуманного ребенка и погасила ипотеку

Женщина принесла в новосибирский ПФР поддельный документ о рождении ребенка и написала заявление на получение материнского капитала.
«На основании представленных ложных сведений о рождении второго ребенка и постоянном проживании в Новосибирске ей был выдан государственный сертификат с правом получения денежных средств в сумме 453 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.
Деньги, по требованию заявительницы, перечислили в счет погашения ипотечного займа.
В итоге женщину признали виновной в мошенничестве и назначили 3 года лишения свободы условно. Также с нее взыскали полученные деньги.
Ранее в Новосибирске выявили компанию, которая по-хитрому обналичивала маткапитал и, забирая половину, заработала 15 млн рублей.