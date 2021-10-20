Жительница Алтая выиграла 1 млн рублей, сканируя маркировки на молоке

Жительница Алтайского края выиграла 1,2 млн рублей в розыгрыше призов от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), сообщает ТАСС .

Условие участия в конкурсе — отсканировать десять DataMatrix-кодов маркировки молочной продукции или других товаров.

«Акция приурочена к началу второго этапа маркировки молочной продукции и проходила в период с 1 сентября по 11 октября включительно. Главный приз в размере 1,2 млн рублей получила жительница Алтайского края Татьяна Овчарова. Она планирует потратить полученные деньги на ремонт жилья», — пояснили в ЦРПТ.

В розыгрыше приняли участие более 350 тыс. человек — они проверили 1,9 млн товаров.

Среди самых активных еженедельно разыгрывали призы в размере 1, 3 и 4 тыс. рублей. Люди сканировали 10, 15 или 20 кодов маркировки в неделю и публиковали фото в соцсетях.

Для проверки кода маркировки используется мобильное приложение «Честный знак», которое уже скачали более 4,5 млн человек.

Напомним, к 2024 году в России создадут единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы — ЦРПТ, созданный на основе государственно-частного партнерства.

К слову о качестве: ранее сообщили, что на алтайском заводе из молока произвели невозможное количество сыра и масла.