Жительница Барнаула наткнулась на мошенников, когда искала подработку через сайт объявлений

Жительница Барнаула пыталась найти подработку через сайт бесплатных объявлений и наткнулась на мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Через время с женщиной связался мужчина и предложил работу. Нужно было покупать его пожилой матери продукты и присматривать за ней.

Незнакомец также сообщил номер своей родственницы. После разговора с якобы матерью женщина согласилась на подработку.

Однако позже мужчина связался с горожанкой и заявил, что направил деньги не на ту карту. Он попросил потерпевшую следовать его инструкциям — открыть мессенджер, через него запустить демонстрацию экрана и называть пароли и коды в смс-сообщениях.

Жительницы сделала все, что требовал злоумышленник. После всего она заметила, что с ее кредитной карты были украдены 50 тыс. рублей. Такая же сумма была украдена с личных накоплений.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края хотел занять денег, но решил умыкнуть их из кошелька знакомой.

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