Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Жительница Барнаула назвала все коды и пароли и лишилась маленького сбережения

В Алтайском крае мошенник обманул женщину, представившись сотрудником банка, сообщает региональное МВД.

Мошенники под маской легальных кредиторов
Мошенники под маской легальных кредиторов
СС0

С жалобой в полицию пришла казалось бы взрослая женщина 1976 года рождения. Она поведала, что накануне ей позвонил сотрудник одного из банков.

«Пояснил в разговоре, что с банковской карты потерпевшей мошенники списали денежные средства. Для того чтобы вернуть деньги необходимо назвать коды и пароли, которые придут ей по смс-уведомлениям», — рассказали в ведомстве суть телефонной беседы.

Женщина послушно выполнила все рекомендации, а после на телефон пришло сообщение о списании более 9 тыс. рублей.

Сотрудники полиции в «стотысячный раз» просят не передавать неизвестным сведения о своих счетах и банковских картах. И не переводить деньги всем подряд.

При необходимости можно добраться до отделения банка или по-быстрому позвонить, чтобы уточнить информацию.

Ранее эксперты рассказали, как очень легко распознать телефонный звонок от аферистов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость