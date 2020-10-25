Жительница Барнаула назвала все коды и пароли и лишилась маленького сбережения

С жалобой в полицию пришла казалось бы взрослая женщина 1976 года рождения. Она поведала, что накануне ей позвонил сотрудник одного из банков.
«Пояснил в разговоре, что с банковской карты потерпевшей мошенники списали денежные средства. Для того чтобы вернуть деньги необходимо назвать коды и пароли, которые придут ей по смс-уведомлениям», — рассказали в ведомстве суть телефонной беседы.
Женщина послушно выполнила все рекомендации, а после на телефон пришло сообщение о списании более 9 тыс. рублей.
Сотрудники полиции в «стотысячный раз» просят не передавать неизвестным сведения о своих счетах и банковских картах. И не переводить деньги всем подряд.
При необходимости можно добраться до отделения банка или по-быстрому позвонить, чтобы уточнить информацию.
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