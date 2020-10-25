Жительница Барнаула назвала все коды и пароли и лишилась маленького сбережения

С жалобой в полицию пришла казалось бы взрослая женщина 1976 года рождения. Она поведала, что накануне ей позвонил сотрудник одного из банков.

«Пояснил в разговоре, что с банковской карты потерпевшей мошенники списали денежные средства. Для того чтобы вернуть деньги необходимо назвать коды и пароли, которые придут ей по смс-уведомлениям», — рассказали в ведомстве суть телефонной беседы.