Жительница Барнаула объявила фотоохоту на курящих водителей маршруток

Жительница Барнаула обратилась к властям города и перевозчикам с просьбой обратить внимание на водителей автобусов.
«Многие водители курят, стоя на конечных остановках, прямо в машине, не выходя на улицу. Заходишь после этого в маршрутку как в курилку вонючую. Почему нет никакого уважения к пассажирам?» — возмутилась женщина.
В подтверждение она опубликовала фотографию, сделанную утром 12 февраля на остановке «Школа садоводов».
«Буду делать фото курящих в маршрутке водителей и выкладывать здесь до тех пор, пока вопрос не решиться», — предупредила жительница Барнаула.
В комментариях к фотографии отметили, что водители имеют право покурить, а если пассажирам не нравится запах сигарет, то они могут ездить в такси.
«Он весь день баранку крутит и вас идиотов слушает. Это его единственное время где он может хотя бы покурить спокойно. Не нравится, вызови такси и поезжай спокойно», — написал барнаулец.
Ему ответили, что водителю никто не запрещает выйти из маршрутки и покурить, а заодно размяться и «геморроя профилактику сделать». А то дойдет до того, что еще и по-большому начнут ходить в маршрутке, в уголке.
Более того, подчеркнули в комментариях, врачи и продавцы тоже весь день лечат и продают, однако они не курят в кабинетах и за прилавком.
Женщину, объявившую фотоохоту на водителей, предупредили, что однажды на конечной остановке ей «засунут телефон в одно место».
Ранее в Барнауле мать с ребенком швырнула деньги водителю «прокуренного автобуса».