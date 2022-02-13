Жительница Барнаула объявила фотоохоту на курящих водителей маршруток

В паблике « Барнаул 22 » обсуждают водителей маршруток, курящих на конечных остановках прямо в транспорте.

Жительница Барнаула обратилась к властям города и перевозчикам с просьбой обратить внимание на водителей автобусов.

«Многие водители курят, стоя на конечных остановках, прямо в машине, не выходя на улицу. Заходишь после этого в маршрутку как в курилку вонючую. Почему нет никакого уважения к пассажирам?» — возмутилась женщина.

В подтверждение она опубликовала фотографию, сделанную утром 12 февраля на остановке «Школа садоводов».

«Буду делать фото курящих в маршрутке водителей и выкладывать здесь до тех пор, пока вопрос не решиться», — предупредила жительница Барнаула.

В комментариях к фотографии отметили, что водители имеют право покурить, а если пассажирам не нравится запах сигарет, то они могут ездить в такси.

«Он весь день баранку крутит и вас идиотов слушает. Это его единственное время где он может хотя бы покурить спокойно. Не нравится, вызови такси и поезжай спокойно», — написал барнаулец.

Ему ответили, что водителю никто не запрещает выйти из маршрутки и покурить, а заодно размяться и «геморроя профилактику сделать». А то дойдет до того, что еще и по-большому начнут ходить в маршрутке, в уголке.

Более того, подчеркнули в комментариях, врачи и продавцы тоже весь день лечат и продают, однако они не курят в кабинетах и за прилавком.

Женщину, объявившую фотоохоту на водителей, предупредили, что однажды на конечной остановке ей «засунут телефон в одно место».

Ранее в Барнауле мать с ребенком швырнула деньги водителю «прокуренного автобуса».