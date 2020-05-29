Жительница Барнаула отдала мошенникам 600 тысяч рублей, чтобы «предотвратить списание» с трех карт

Девушке 1990 года рождения позвонил «сотрудник банка», сообщивший, что произошла утечка информации и необходимо обезопасить счет.
«Под диктовку звонившего женщина установила на свой телефон приложение и стала выполнять необходимые, по его словам, операции по предотвращению списания денежных средств», — рассказали в МВД.
В результате мошенники списали более 600 тыс. рублей со всех трех банковских карт жительницы Барнаула. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции уже в «стотысячный» раз просят жителей края проявлять бдительность. Не раскрывайте всем подряд информацию по банковским счетам, не переводите деньги незнакомцам, не верьте каждому позвонившему по телефону.
Просто скажите, что вы самостоятельно разберетесь с «проблемой», перезвонив в банк или заехав в ближайший офис.
Ранее жительница Барнаула лишилась денег, когда упорно забирала «выигранные» 117 тыс. рублей.