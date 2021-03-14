Жительница Барнаула отправила аферистам 100 тыс. рублей, чтобы не стать их жертвой

30-летняя жительница Барнаула пожаловалась в полицию на незнакомца, который поведал о подозрительных операциях на ее банковском счету.
«Поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил потерпевшей, что на ее имя мошенниками был оформлен кредит на крупную сумму», — рассказали в ведомстве.
Незнакомец предложил помочь предотвратить мошеннические действия и посоветовал пройти к банкомату и следовать его указаниям.
Женщина не распознала обман и послушно выполнила все действия. Сама сняла накопленные деньги — 100 тыс. рублей — и частями перевела на указанный счет.
«Позже осознала, что, скорее всего, стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию», — отметили в МВД.
Возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники полиции в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность.
Ранее другая жительница Барнаула лишилась 6 млн рублей, когда думала, что сотрудничает с ФСБ.