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Жизнь

Жительница Барнаула отправила аферистам 100 тыс. рублей, чтобы не стать их жертвой

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после звонка незнакомца, который назвал себя сотрудником банка и выманил у женщины сбережения, сообщает региональное МВД.

Осторожно, мошенники!
Осторожно, мошенники!
Depositphotos

30-летняя жительница Барнаула пожаловалась в полицию на незнакомца, который поведал о подозрительных операциях на ее банковском счету.

«Поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил потерпевшей, что на ее имя мошенниками был оформлен кредит на крупную сумму», — рассказали в ведомстве.

Незнакомец предложил помочь предотвратить мошеннические действия и посоветовал пройти к банкомату и следовать его указаниям.

Женщина не распознала обман и послушно выполнила все действия. Сама сняла накопленные деньги — 100 тыс. рублей — и частями перевела на указанный счет.

«Позже осознала, что, скорее всего, стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию», — отметили в МВД.

Возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники полиции в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность.

Ранее другая жительница Барнаула лишилась 6 млн рублей, когда думала, что сотрудничает с ФСБ.

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