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Жизнь

Жительница Барнаула получила кепку и бумажку, заказав у мошенников стиральную машину

В Алтайском крае полицейские устанавливают лиц, обманувших женщину при покупке портативного аппарата для стирки одежды, сообщает региональное МВД.

Какую стиральную машину лучше купить.
Какую стиральную машину лучше купить.
Vyboroved.ru

С жалобой в полицию обратилась 50-летняя жительница Барнаула.

«В интернете заказала портативную стиральную машину. В ходе переписки с продавцом договорилась, что товар будет отправлен посылкой, а деньги отдаст в почтовом отделении», — рассказали в ведомстве.

Вскоре женщина получила уведомление о прибытии товара, на почте оплатила заказ — около 3 тыс. рублей.

Дома потерпевшая открыла посылку и вместо ожидаемой стиралки обнаружила бейсболку и оберточную бумагу.

Возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Если аферистов найдут, им грозит до 2 лет лишения свободы.

В полиции предупредили, прежде чем сделать в интернет-магазине заказ, необходимо потребовать опись вложения. В этом случае посылку дважды проверят — когда будут отправлять и при выдаче.

Ранее в Барнауле поймали мошенницу, которая продавала в интернете выдуманные вещи — детские конструкторы и обувь.

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