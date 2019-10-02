Жительница Барнаула попалась на незаконном пиаре концерта Бузовой

Жительнице Барнаула придется заплатить штраф за размещение рекламы о концерте Ольги Бузовой в неположенном месте. Горожанка приклеила афишу на дорожный знак, сообщили в краевом УФАС.

Баннер на одной опоре с дорожным знаком «Указатель направлений» на ул. Попова заметили сотрудники ГИБДД.

По закону «О рекламе», на знаках дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, размещение рекламы не допускается.

Антимонопольщики выяснили, что женщина работала по договору с «СК Темп», где 3 октября выступит Ольга Бузова.

Теперь горожанке придется заплатить штраф 2 тысячи рублей.

Наталья Буянкина,

начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы Алтайского краевого УФАС:

Запрет на размещение рекламы на знаках дорожного движения установлен потому, что такая рекламная информация может отвлекать внимание участников дорожного движения, затруднять восприятие значения дорожного знака, а также ухудшать его видимость, что создаст угрозу безопасности дорожного движения.

Ранее Ольга Бузова дала altapress.ru эксклюзивное интервью.