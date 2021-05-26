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Жизнь

Жительница Барнаула потратила обеденное время на перевод мошенникам 954 тыс. рублей

В Алтайском крае женщина знала про мошенников, но столкнувшись с аферистами лично поверила в выдуманную историю, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

В полицию с жалобой на мошенников обратилась 63-летняя жительница Барнаула — неизвестные похитили у нее 954 тыс. рублей.

«В обеденное время на телефон заявительницы поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомый мужчина, представившись сотрудником банка, пояснил, что мошенники пытаются оформить на нее потребительский кредит на сумму 454 000 рублей. В ходе разговора „сотрудник безопасности“ попросил следовать его указаниям, чтобы обезопасить личный счет», — рассказали в ведомстве.

Женщина, не сомневаясь в правдивости слов неизвестного, сообщила данные своей банковской карты.

После этого, следуя указаниям афериста, сняла в банкомате деньги и перевела несколько раз на продиктованный мошенником счет.

Получив деньги лжесотрудник банка заявил женщине, что с ней свяжутся в течение часа. Только после этого жительница Барнаула поняла, что ее обманули.

Полиция в очередной раз напоминает — не разговаривайте с позвонившими «сотрудниками» и самостоятельно обратитесь в офис банка.

Ранее жительница Камня-на-Оби совершила 150 переводов, чтобы отдать убедительным мошенникам 3 млн 707 тыс. рублей.

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