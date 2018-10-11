Жительница Барнаула пожаловалась на двадцатилетнюю лужу по пути к детскому саду

Читательница altapress.ru Наталья Гришина рассказала, что на дороге к детскому саду, поликлинике и школе годами стоит огромная лужа глубиной до метра, возле которой нет освещения. По словам женщины, она обращалась в различные инстанции в течение почти 20 лет, но никто не обращает на это внимания. Наталья боится за детей, которые могут свалиться в эту лужу.