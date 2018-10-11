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Жительница Барнаула пожаловалась на двадцатилетнюю лужу по пути к детскому саду

Читательница altapress.ru Наталья Гришина рассказала, что на дороге к детскому саду, поликлинике и школе годами стоит огромная лужа глубиной до метра, возле которой нет освещения. По словам женщины, она обращалась в различные инстанции в течение почти 20 лет, но никто не обращает на это внимания. Наталья боится за детей, которые могут свалиться в эту лужу.

Огромная лужа на улице Пролетарской беспокоит местных жителей.
Огромная лужа на улице Пролетарской беспокоит местных жителей.
Наталья Гришина

Наталья Гришина,
жительница Барнаула:

Понимаю, что писать бесполезно, уже скоро 20 лет пустые отписки об отсутствии средств и пересылка письма с края в город, с города в Центральный район. Просто прилагаю фото дороги в 300 метров по ул Пролетарской к ДОУ № 177 и филиалу Детской поликлиники № 3 школе № 54 .

Нет уличного освещения, глубина лужи около метра. Спасибо депутату, в прошлый год заасфальтровали тротуар и «берег.» В дожди, когда вода почти доверху, оступись ребенок и может случиться непоправимое.

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