Жительница Барнаула пожаловалась на двадцатилетнюю лужу по пути к детскому саду

Наталья Гришина,
жительница Барнаула:
Понимаю, что писать бесполезно, уже скоро 20 лет пустые отписки об отсутствии средств и пересылка письма с края в город, с города в Центральный район. Просто прилагаю фото дороги в 300 метров по ул Пролетарской к ДОУ № 177 и филиалу Детской поликлиники № 3 школе № 54 .
Нет уличного освещения, глубина лужи около метра. Спасибо депутату, в прошлый год заасфальтровали тротуар и «берег.» В дожди, когда вода почти доверху, оступись ребенок и может случиться непоправимое.