25 апреля
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Жизнь

Жительница Барнаула пожаловалась на состояние Власихинского кладбища

Жительница Барнаула пожаловалась в социальных сетях на состояние Власихинского сельского кладбища. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Власихинское сельское кладбище
Власихинское сельское кладбище
Барнаул 22

Женщина была возмущена состоянием кладбища на улице Ковыльной, 8а.

По ее словам, изначально, 12 апреля, захоронения были в порядке. Но ближе к Родительскому дню неизвестные отломали калитку у одной из могил и испачкали грязью ограду. Рядом были обнаружены следы от машины и трактора.

При этом горожанка не знает, кто в это время следил за кладбищем.

Некоторые барнаульцы поддержали женщину в комментариях:

«Там беспредел полный, копают где им самим захотелось, а не то место, что выбрали и заплатили. На всех кладбищах мусорные контейнеры стоят, а тут мусор валят в кучу на поле, все разлетается по ближайшим могилам. Зла уже не хватает, хоть каждый день приезжай и убирайся».

Ранее жители дома на пр. Ленина, 73 пожаловались на большое количество грызунов в подъезде.

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