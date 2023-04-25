Жительница Барнаула пожаловалась на состояние Власихинского кладбища

Жительница Барнаула пожаловалась в социальных сетях на состояние Власихинского сельского кладбища. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Женщина была возмущена состоянием кладбища на улице Ковыльной, 8а.

По ее словам, изначально, 12 апреля, захоронения были в порядке. Но ближе к Родительскому дню неизвестные отломали калитку у одной из могил и испачкали грязью ограду. Рядом были обнаружены следы от машины и трактора.

При этом горожанка не знает, кто в это время следил за кладбищем.

Некоторые барнаульцы поддержали женщину в комментариях:

«Там беспредел полный, копают где им самим захотелось, а не то место, что выбрали и заплатили. На всех кладбищах мусорные контейнеры стоят, а тут мусор валят в кучу на поле, все разлетается по ближайшим могилам. Зла уже не хватает, хоть каждый день приезжай и убирайся».

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