24 апреля
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Жизнь

Жильцов дома в центре Барнаула возмутил ремонт фасада

Фасад здания по пр. Строителей, 21 решили обновить свежей краской, но жители дома остались недовольны, сообщает «КП Барнаул».

Разрушение фасада по пр. Строителей, 21.
Разрушение фасада по пр. Строителей, 21.
Жильцы дома

По словам собственников, они много лет добиваются капитального ремонта от управляющей компании.

Однако вместо полноценной отделки рабочие приступили к закрашиванию дыр на фасаде. От окрашенных мест уже на следующий день отваливается штукатурка, и краску приходится наносить заново.

Жильцы подозревают, что проблема в крыше. Из-за нее осадки уходят не в сточную трубу, а стекают по стене. В итоге штукатурка отсыревает и обваливается. Но принимать меры никто не спешит.

Управляющая компания находится в этом же дома и, судя по всему, их устраивает состояние многоэтажки, возмущаются собственники.

Проблема с фасадами в Барнауле в последнее время стоит особенно остро.

Напомним, из последних инцидентов — фасад жилого дома обвалился прямо над входом в продуктовый магазин.

Перед этим пострадала стена дома по пр. Ленина, 131 — она обрушилась на тротуар 14 апреля. Здание при этом не признали аварийным.

Хотя соседнее строение по пр. Ленина, 133, которое всего на год старше, — стало аварийным в 2022 году и уже готовится к сносу после скандального обрушения в конце марта. Жильцов тогда в спешке расселили, а некоторые из них остались без бизнеса, который располагался в доме.

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