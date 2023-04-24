Жильцов дома в центре Барнаула возмутил ремонт фасада

По словам собственников, они много лет добиваются капитального ремонта от управляющей компании.

Однако вместо полноценной отделки рабочие приступили к закрашиванию дыр на фасаде. От окрашенных мест уже на следующий день отваливается штукатурка, и краску приходится наносить заново.

Жильцы подозревают, что проблема в крыше. Из-за нее осадки уходят не в сточную трубу, а стекают по стене. В итоге штукатурка отсыревает и обваливается. Но принимать меры никто не спешит.

Управляющая компания находится в этом же дома и, судя по всему, их устраивает состояние многоэтажки, возмущаются собственники.

Проблема с фасадами в Барнауле в последнее время стоит особенно остро.

Напомним, из последних инцидентов — фасад жилого дома обвалился прямо над входом в продуктовый магазин.

Перед этим пострадала стена дома по пр. Ленина, 131 — она обрушилась на тротуар 14 апреля. Здание при этом не признали аварийным.

Хотя соседнее строение по пр. Ленина, 133, которое всего на год старше, — стало аварийным в 2022 году и уже готовится к сносу после скандального обрушения в конце марта. Жильцов тогда в спешке расселили, а некоторые из них остались без бизнеса, который располагался в доме.