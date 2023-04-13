Жители Барнаула пожаловались на беспредел в школе

На протяжении последних пяти лет родители школьников наблюдают быструю текучку кадров. Это влияет на знания детей.

«К примеру, только за этот учебный год в одном классе шесть раз поменялся учитель истории. Дети не успевают привыкнуть к учителю и его требованиям», — рассказала мать одного из учеников.

По ее словам, уроки ведут студенты, а учителя часто увольняются. Если учитель находится на больничном, то уроки ведет человек без педагогического образования.

«Например, одна девушка вела уроки музыки, она же замещала учителя в начальных классах и вела уроки искусства… Учителя русского языка и химии преподают детям историю и обществознание», — отметила горожанка.

Также она рассказала, что директор школы оскорбляет детей и «не стесняется в выражениях».

«Ребенок пришел в школьной форме, у которой верх был не белого цвета, но одежда соответствовала положению лицея. Директор отчитал так, что у ребенка слезы на глазах. Это рассказал сын», — пожаловалась женщина.

Она добавила, что директор использует грубую речь и на общешкольных собраниях с родителями учеников.

«Лицей был хороший, не хочется детей забирать, друзья здесь, им сложно менять круг общения, для них это — стрессовая ситуация, но чем дальше, тем невыносимее», — подытожила горожанка.

Ранее на Алтае подросток распылил перцовый баллончик в школе. Более 30 детей пострадали.