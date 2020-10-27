Жительница Барнаула рассказала, как в больнице несколько дней на полу пролежал труп

В Горбольнице № 3 Барнаула два дня на полу в коридоре пролежало тело женщины, рассказала в группе «Инцидент Барнаул» жительница Барнаула Анна, мать которой проходит лечение в этой больнице.

Со слов женщины, в коридоре стоял невыносимый запах, дышать было нечем.

«Страшно ходить, извините, даже в туалет, когда знаешь, что в коридоре лежит труп», — отметила она.

Пациентка обратилась в полицию. Известно, что утром 27 октября спецмедперевозка забрала тело.

Барнаульцы недоумевают, как такое могло произойти. Мало того, что в помещении был ужасный запах, так и для пациентов наблюдать труп на полу психологически было тяжело, пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Барнауле организовали третье патологоанатомическое отделение для вскрытия пациентов с коронавирусом, чтобы разгрузить специалистов, которые работают в крайне напряженном графике.