В Барнауле женщина вырастила огромную тыкву весом 300 килограммов

Семья Ольги Питель увидела огромную тыкву в прошлом году в саду у жителя Подмосковья. Они выписали семечко за 1 тысячу рублей, а второе за 300 прислали в подарок. Именно его и высадили в теплицу, дорогое решили поберечь. Семечко подпитывали водой и живыми удобрениями.

Тыква достигла своих размеров всего за два месяца. Каждый день она прибавляла по 10 килограммов. Овощ продолжает расти. Тыкву пока не взвешивали, но предполагают, что в ней уже 300 килограммов.

Овощ-рекордсмен хозяйка хочет отдать на сельскохозяйственную выставку, чтобы все могли посмотреть на гигантскую тыкву.