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В Барнауле женщина вырастила огромную тыкву весом 300 килограммов

Жительница Барнаула Ольга Питель вырастила в огороде гигантскую тыкву. По примерным подсчетам, овощ весит 300 килограммов, пишут «Вести Алтай».

Жительница Барнаула вырастила огромную тыкву весом 300 килограммов.
Жительница Барнаула вырастила огромную тыкву весом 300 килограммов.
Скриншот с канала "ВЕСТИ АЛТАЙ" в youtube.com

Семья Ольги Питель увидела огромную тыкву в прошлом году в саду у жителя Подмосковья. Они выписали семечко за 1 тысячу рублей, а второе за 300 прислали в подарок. Именно его и высадили в теплицу, дорогое решили поберечь. Семечко подпитывали водой и живыми удобрениями.

Тыква достигла своих размеров всего за два месяца. Каждый день она прибавляла по 10 килограммов. Овощ продолжает расти. Тыкву пока не взвешивали, но предполагают, что в ней уже 300 килограммов.

Овощ-рекордсмен хозяйка хочет отдать на сельскохозяйственную выставку, чтобы все могли посмотреть на гигантскую тыкву.

Если помогут ее нам вывезти, забирайте, хоть карету, хоть на Хэллоуин, ну нам-то зачем она такая, чисто для интереса. Если никто не заберет, разрубим, сок наварим, — говорит Ольга Питель.

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