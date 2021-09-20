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Жизнь

Жительница Барнаула взяла кредит исключительно ради того, чтобы обезопасить эти заемные деньги

В Алтайском крае женщина, желая обезопасить несуществующие деньги, взяла в кредит 75 тыс. рублей и перевела мошенникам, чтобы обезопасить эти деньги, сообщает региональное МВД.

Женщина улыбается.
Женщина улыбается.
СС0

С жалобой в полицию пришла 43-летняя жительница Барнаула, которая поверила в странную историю.

«С московского номера позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что с ее банковским счетом совершаются противоправные действия: мошенники якобы уже оформили на нее кредиты и их необходимо обналичить», — рассказали в ведомстве.

Чтобы обезопасить несуществующие деньги, женщина заказала кредитную карту в указанном аферистом банке.

Через какое-то время потерпевшая, получив карту, добралась до банкомата и несколькими операциями перевела 75 тысяч заемных рублей на «безопасные номера телефонов».

После этого жительница Барнаула поняла, что ее обманули. В МВД в очередной раз просят проявлять бдительность, не разговаривать по телефону с «сотрудником банка» и самостоятельно перезванивать в свой банк.

Ранее сообщали про пенсионерку из Бийска, которая все лето перечисляла мошенникам деньги, чтобы сберечь 2 млн рублей.

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