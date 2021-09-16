Бийская пенсионерка все лето перечисляла мошенникам деньги, чтобы сберечь 2 млн рублей

В Алтайском крае женщина за три месяца перечислила мошенникам 2 млн рублей, сотрудничая с «правоохранителями», сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию пришла 73-летняя жительница Бийска.

«Благодаря доверчивости пенсионерки за лето злоумышленники обогатились на два миллиона рублей. И при этом действовали, казалось бы, по всем известной схеме», — рассказали в ведомстве.

Незнакомец представился сотрудником банка и сообщил бийчанке, что ее банковский счет атакуют мошенники, поэтому необходимо все деньги переложить в защищенную ячейку.

Пенсионерка три месяца снимала накопленные деньги и переводила по указанным номерам.

Для убедительности женщине звонили даже «правоохранители», которые настаивали на продолжении сотрудничества с «работником банка».

В итоге за лето аферисты похитили у жительницы наукограда 2 млн рублей.

В МВД подчеркнули, что потерпевшая могла бы найти время для звонка на горячую линию банка, и тогда бы мошенники не получили ее сбережения.

Ранее в Республике Алтай пенсионерка мгновенно конвертировала у мошенника накопленные доллары.