Бийская пенсионерка все лето перечисляла мошенникам деньги, чтобы сберечь 2 млн рублей

С жалобой в полицию пришла 73-летняя жительница Бийска.
«Благодаря доверчивости пенсионерки за лето злоумышленники обогатились на два миллиона рублей. И при этом действовали, казалось бы, по всем известной схеме», — рассказали в ведомстве.
Незнакомец представился сотрудником банка и сообщил бийчанке, что ее банковский счет атакуют мошенники, поэтому необходимо все деньги переложить в защищенную ячейку.
Пенсионерка три месяца снимала накопленные деньги и переводила по указанным номерам.
Для убедительности женщине звонили даже «правоохранители», которые настаивали на продолжении сотрудничества с «работником банка».
В итоге за лето аферисты похитили у жительницы наукограда 2 млн рублей.
В МВД подчеркнули, что потерпевшая могла бы найти время для звонка на горячую линию банка, и тогда бы мошенники не получили ее сбережения.
Ранее в Республике Алтай пенсионерка мгновенно конвертировала у мошенника накопленные доллары.