9 февраля
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Жизнь

Жительница Барнаула, заставлявшая дочку принимать наркотики до галлюцинаций, получила 12 лет

В Алтайском крае женщину признали виновной в склонении 10-летней дочери к употреблению наркотиков, сообщает региональный СК.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

Напомним, 33-летняя жительница Барнаула, страдающая наркотической зависимостью, заставляла дочь употреблять наркотики.

«С июня по август 2021 года она неоднократно употребляла с несовершеннолетней наркотическое вещество „скорость“ путем курения. При этом мать рассказывала дочери, что от данного наркотического вещества не бывает привыканий», — отметили в ведомстве.

После очередного приема у девочки начались галлюцинации и ее госпитализировали в медучреждение.

Женщина заявила, что не помнит совместное употребление запрещенных веществ с дочерью.

Мать получила несколько обвинений: «склонение несовершеннолетней к потреблению наркотиков», «сбыт наркотиков» и «приобретение наркотиков».

Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ребенка изъяли из семьи.

Ранее в Сибири нашли останки маленькой девочки, которую мать-наркоманка отдала подруге.

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