Жительнице Барнаула без ее желания «спилили зубы»

Пациентка одной из стоматологических клиник Барнаула заявила, что ей «спилили все зубы полностью», хотя она этого не планировала. Женщина анонимно рассказала об этом в сообществе « Черный список Барнаул » и поставила комментаторов в тупик.

Горожанка пришла на чистку зубов, но стоматолог спилила их, «как будто под коронки или виниры, и длину тоже сильно подпилила».

«Теперь зубы короткие прям стали и тоньше намного, и я не преувеличиваю, есть с чем сравнивать, не первый раз на чистку хожу», — пишет автор поста.

При этом, по ее словам, доктор сказала, что «подпилит зуб», но пациентка помахала ей рукой в знак протеста.

«А она продолжает, в зеркало мельком дала глянуть, я не сразу поняла, только к вечеру, что она мне натворила. Я в шоке, неудобно очень с укороченными зубами, какой день не могу отойти, как инвалидом себя чувствую, думаю что теперь делать», — жалуется женщина.

Подписчики паблика усомнились в реальности истории, так как на чистке не пилят зубы, а чистят ультразвуком, потом полируют пастой.

«Но, если у вас были все зубы в камнях, после чистки, вам показалось, что зубы стали меньше», — полагают в комментариях.

Тем более, на спил зубов потребовалось бы очень много времени, а автор сообщения даже не приложила фото.

Ранее жительнице Барнаула удалось доказать вину частной клиники пластической хирургии после того, как врачи изуродовали ее нос.