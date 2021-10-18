18 октября 8°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Жительнице Барнаула без ее желания «спилили зубы»

Пациентка одной из стоматологических клиник Барнаула заявила, что ей «спилили все зубы полностью», хотя она этого не планировала. Женщина анонимно рассказала об этом в сообществе «Черный список Барнаул» и поставила комментаторов в тупик.

Стоматолог. Лечение зубов.
Стоматолог. Лечение зубов.
СС0

Горожанка пришла на чистку зубов, но стоматолог спилила их, «как будто под коронки или виниры, и длину тоже сильно подпилила».

«Теперь зубы короткие прям стали и тоньше намного, и я не преувеличиваю, есть с чем сравнивать, не первый раз на чистку хожу», — пишет автор поста.

При этом, по ее словам, доктор сказала, что «подпилит зуб», но пациентка помахала ей рукой в знак протеста.

«А она продолжает, в зеркало мельком дала глянуть, я не сразу поняла, только к вечеру, что она мне натворила. Я в шоке, неудобно очень с укороченными зубами, какой день не могу отойти, как инвалидом себя чувствую, думаю что теперь делать», — жалуется женщина.

Подписчики паблика усомнились в реальности истории, так как на чистке не пилят зубы, а чистят ультразвуком, потом полируют пастой.

«Но, если у вас были все зубы в камнях, после чистки, вам показалось, что зубы стали меньше», — полагают в комментариях.

Тем более, на спил зубов потребовалось бы очень много времени, а автор сообщения даже не приложила фото.

Ранее жительнице Барнаула удалось доказать вину частной клиники пластической хирургии после того, как врачи изуродовали ее нос.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость