Жительнице Барнаула без ее желания «спилили зубы»

Горожанка пришла на чистку зубов, но стоматолог спилила их, «как будто под коронки или виниры, и длину тоже сильно подпилила».
«Теперь зубы короткие прям стали и тоньше намного, и я не преувеличиваю, есть с чем сравнивать, не первый раз на чистку хожу», — пишет автор поста.
При этом, по ее словам, доктор сказала, что «подпилит зуб», но пациентка помахала ей рукой в знак протеста.
«А она продолжает, в зеркало мельком дала глянуть, я не сразу поняла, только к вечеру, что она мне натворила. Я в шоке, неудобно очень с укороченными зубами, какой день не могу отойти, как инвалидом себя чувствую, думаю что теперь делать», — жалуется женщина.
Подписчики паблика усомнились в реальности истории, так как на чистке не пилят зубы, а чистят ультразвуком, потом полируют пастой.
«Но, если у вас были все зубы в камнях, после чистки, вам показалось, что зубы стали меньше», — полагают в комментариях.
Тем более, на спил зубов потребовалось бы очень много времени, а автор сообщения даже не приложила фото.
Ранее жительнице Барнаула удалось доказать вину частной клиники пластической хирургии после того, как врачи изуродовали ее нос.