Жительнице Барнаула трижды несправедливо отказали в «путинских» 10 тыс. рублей

«В первый раз мне пришел отказ, где было написано, что выплата уже произведена, я обратилась лично на прием в ПФР и оказалось, что есть девочка, у которой ФИО и дата рождения, СНИЛС, а также номер полиса схожи, только она родилась и живет в Екатеринбурге. Мы подали снова, и снова мне отказали, в третий раз мне предложили поменять СНИЛС, мы поменяли и снова отказ», — рассказывает женщина в «Инцидент Барнаул».
В комментариях барнаульцы посочувствовали женщине и порекомендовали ей обратиться с исковым заявлением в суд или в прокуратуру. Кроме того, многие отметили, что совпадение всех данных, включая СНИЛС, видится им маловероятным.
Ранее педагог из Алтайского края не могла получить никакие выплаты на двух маленьких детей. Причина отказа — превышение дохода. «В соцзащите так и пояснили: у нас учителя не получают, им не положено», — рассказывала женщина.