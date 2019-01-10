Что делать, если коллекторы угрожают по телефону из-за долгов

В редакцию altapress.ru обратилась читательница Нина А. и рассказала, что ей регулярно угрожают по телефону из-за долга в 97 тыс. рублей. Женщина два года не платила по кредитной карте, и банк продал долг коллекторскому агентству.

«Лет пять назад я оформила кредитную карту „Райффайзенбанка“. На ней висел долг в 80 тыс. рублей, я не оплачивала из-за потери работы. На него „капали“ проценты. Сейчас сумма долга выросла до 97 тыс. рублей», — рассказала женщина.

Нина А.,

читательница altapress.ru:

Самому банку я ничего не должна, так мне ответили в «Райффайзенбанке» по телефону. Теперь мне регулярно звонят коллекторы. Недавно сказали, что подали на меня в суд. Но никакого письма от приставов или повестки не получала. Я даже просила у коллекторов адрес, куда можно приехать и посмотреть, что договор, заключенный между мной и банком, действительно у них, увидеть свои подписи и т.д. Но они ответили, что прием не ведут. Платить коллекторам я не готова вообще. Как мне быть?

Как разговаривать с коллекторами?

В данном случае самый оптимальный вариант — просто ждать повестки в суд, считает юрисконсульт компании «Юрисдело» Андрей Сандаковский.

Если коллекторы надоедают звонками и угрожают, то разговор с ними по телефону юрист советует вести примерно в таком ключе:

«Назовите свои ФИО и должность. Мне нужно знать , с кем разговариваю». «Продиктуйте точное название вашей организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ». «Назовите юридический и фактический адрес вашей организации». «Назовите номера телефонов вышестоящего руководства , по которому я могу позвонить и проверить сообщенную вами информацию».

Деньги. СС0

Андрей Сандаковский,

юрисконсульт компании «Юрисдело»:

Обычно после первого вопроса коллектор бросает трубку. Если же вам ответят на все вопросы, то закончить разговор можно фразой, чтобы они больше вам не звонили, в противном случае вы обратитесь в полицию с заявлением (ведь у вас уже есть их данные). У них есть право идти в суд — пусть и обращаются. А выматывание должника телефонными звонками и угрозами незаконно.

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