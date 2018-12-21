Жителя Алтайского края мучают кредиторы из-за микрозаймов, которые на него оформил мошенник

Житель Заринска Юрий Д. пострадал от редкого мошенничества: на него без его ведома оформили счет в банке и два микрозайма. Это обернулось массой проблем: мужчину уже больше двух лет регулярно донимают коллекторы, а его кредитная история испорчена. Юрист заринчанина Александр Герасимов рассказал altapress.ru , почему такая ситуация оказалась возможна и можно ли ее решить.

Что произошло?

В марте 2016 года мужчине пришло оповещение по электронной почте о необходимости погасить долг в микрофинансовой организации (МФО) «Кредит плюс». Юрий перезвонил по указанному в сообщении номеру и выяснил, что на его имя в «Совкомбанке» оформили дебетовую карту. Затем на нее перечислили два микрозайма по 8 тыс. рублей. Как и банковский счет, они оказались оформлены на заринчанина.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Полицейские Заринска проверили информацию и выяснили, что счет на его имя оформили в Новосибирске. Сделал это сотрудник магазина электронной техники «Цифроград», который имел доступ к базе по соглашению с банком. Данные пострадавшего мужчины оказались там, так как раньше он был клиентом «Совкомбанка» и дал согласие на хранение информации о нем в течение 10 лет.

После открытия счета злоумышленник стал переводить на него средства с микрозаймов и обналичивать их.

Почему не помогла полиция?

Заринские полицейские усмотрели в действиях менеджера банка признаки мошенничества и направили материалы проверки коллегам в Новосибирск. Однако там отказали в возбуждении дела. Полицейский решил, что раз мужчина не понес материального ущерба, то и состава преступления нет.

Это постановление отменила прокуратура, дело передали назад в полицию. Участковый послал запросы в банк и магазин, где работал злоумышленник, но ответов не добился. Найти и допросить виновника, несмотря на то, что были известны его ФИО, полицейский не смог. В возбуждении дела вновь отказали — из-за того, что потерпевшим якобы является не заринчанин, а МФО.

После этого заринчанин обратился в суд с иском к «Совкомбанку» в гражданском порядке. Он потребовал признать договор недействительным, изъять из базы его персональные данные, а также взыскать 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Деньги. Зарплата. СС0

Моральный ущерб — не фигура речи: с марта 2016 года Юрия донимают коллекторы. Деньги, которые он не брал, с него до сих пор требуют по почте, по телефону, и даже в соцсетях. Сумма долга каждый день растет и приближается к 100 тыс. рублей, хотя по закону с должника МФО нельзя взыскать сумму, превышающую долг более, чем в два раза.

Помимо психологического прессинга заринчанин получил ощутимый материальный вред: он хотел рефинансировать свою ипотеку по более низкой ставке, но не смог из-за испорченной кредитной истории.

Что решил суд?

Представители «Совкомбанка» на суд не явились, но ответили, что письменный экземпляр договора на имя мужчины у себя не нашли, так как сотрудники магазина «Цифроград» его не передавали. В подтверждение факта открытия счета банк предоставил копию заявления от имени заринчанина, на котором не было никаких подписей. Фактически это был просто бланк, заполненный его данными.

Суд такие доказательства не принял и пришел к выводу, что «Совкомбанк» не обеспечил защиты персональных данных клиента от неправомерного или случайного доступа к ним. Иск частично удовлетворили, банк обязали выплатить компенсацию морального вреда мужчине в размере 15 тыс. рублей.

Суд. открытые источники ( CC0)

Юрист также подал жалобу на организацию в Центробанк РФ. В банке провели проверку и выдали предписание с требованием обеспечить защиту персональных данных его клиентов.

Александр Герасимов,

юрист:

Теперь мы хотим попробовать убедить МФО добровольно закрыть договоры микрозаймов и внести изменения в кредитную историю моего клиента. В случае, если мы не достигнем согласия, придется действовать через суд: потребовать признать незаключенными договоры займов, и после этого подавать заявку в Бюро кредитных историй об исключении сведений о них. Но на это уйдет много времени, поэтому лучший вариант — договориться мирно.

Как обезопасить себя?

В российском законодательстве нет нормы, которая бы обязывала микрофинансовые организации тщательно проверять данные клиентов перед выдачей займа. Главная цель МФО — выдать деньги и получить доход. Займы, которые им не возвращают, с лихвой покрывают огромные проценты.

Если на человека повесили микрозайм, которого он не оформлял, чаще всего в этом виноват его родственник. Муж берет деньги по паспорту жены, внук — по паспорту бабушки. А вот случай заринчанина — нетипичный. Обезопасить себя он не мог, потому что невозможно проконтролировать, насколько добросовестно банк и магазин хранят персональные данные. А законы, защищающие эту сферу, очевидно, работают плохо.