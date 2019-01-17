Жительницу Барнаула будут судить за организацию нелегального секс-бизнеса

Жительницу Барнаула обвиняют в организации бизнеса по оказанию интимных услуг с весны 2017 до сентября 2018 года, сообщает прокуратура Алтайского края.

По данным прокуратуры, обвиняемая нашла девушек, которые были готовы заниматься проституцией. Информацию о предоставлении интимных услуг и контактные данные женщина распространила среди администраторов саун и гостиниц.

Порядок расчета был такой: клиент платил 2500 рублей за час работы девушки. Из них 800 рублей получал администратор, который сообщил о клиенте, 800 рублей получала обвиняемая. Остальные деньги отдавали девушкам, которые оказывали услуги.

Кроме того, женщина развозила девушек на автомобиле, распределяла доходы и занималась защитой своих работниц.

За организацию занятий проституцией предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей (или в размере заработной платы осужденного за период от года до трех лет), либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.