Жительницу Барнаула осудили за то, что залезла в телефон супруга с незаконным умыслом

В Алтайском крае женщину оштрафовали за публикацию в соцсети фотографий личной переписки супруга, сообщает региональная прокуратура.

Жительница Барнаула смогла подобрать пароль к смартфону супруга и получила доступ к информации, содержащейся в устройстве.

«Обнаружила переписку с другой девушкой. На почве ревности сфотографировала переписку с помощью фотокамеры своего телефона», — рассказали в ведомстве.

Фотографии опубликовала в социальной сети. Такие действия квалифицировали как «нарушение тайны переписки».

Женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей — с учетом полного признания вины и других смягчающих обстоятельств,

Ранее на Алтае ревнивец залез в телефон бывшей жены, подло ей отомстил и попал под суд.