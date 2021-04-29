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Жизнь

Жительницу Барнаула осудили за то, что залезла в телефон супруга с незаконным умыслом

В Алтайском крае женщину оштрафовали за публикацию в соцсети фотографий личной переписки супруга, сообщает региональная прокуратура.

Девушка и смартфон. Связь.
Девушка и смартфон. Связь.
СС0

Жительница Барнаула смогла подобрать пароль к смартфону супруга и получила доступ к информации, содержащейся в устройстве.

«Обнаружила переписку с другой девушкой. На почве ревности сфотографировала переписку с помощью фотокамеры своего телефона», — рассказали в ведомстве.

Фотографии опубликовала в социальной сети. Такие действия квалифицировали как «нарушение тайны переписки».

Женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей — с учетом полного признания вины и других смягчающих обстоятельств,

Ранее на Алтае ревнивец залез в телефон бывшей жены, подло ей отомстил и попал под суд.

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