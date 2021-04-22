Основательницу фитнес-студии MyBodyTec в Барнауле Ирину Яковенко признали «Главной женщиной — 2020». Она выиграла по голосованию жюри, которое строго оценивало участниц по философии их личных брендов, внешнему виду и другим критериям.

В жюри конкурса была Ирина Хакамада, эксперт моды Влад Лисовец, телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, известный адвокат VIP-персон Александр Добровинский и другие.

«Я не загадывала, не грезила и даже не рассчитывала на победу в своей то номинации, не то что на звание „Главной женщины!“», — делится Ирина Яковенко в Instagram.

Участие в премии для нее было не конкурсом и не соревнованием, отметила девушка.

«Мой мотив был показать женщинам бизнеса свой пример, чтобы мышление и восприятие расширилось, появилось осознание, что люди бывают разные, по-разумному выглядят, но это никак не влияет на профессионализм», — уверена Яковенко.

Также девушка выиграла в номинации «Культура, спорт, творчество».

О премии

Главные женщины — это первая премия в России, целью которой является выявление, освещение и развитие лучших личных брендов женщин, занятых в бизнесе.

Ранее altapress.ru взял интервью у Ирины Яковенко о ее бизнесе.