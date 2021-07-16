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Жизнь

Жителя Алтайского края оштрафовали за незаконную рыбалку

Центральный районный суд Барнаула оштрафовал на 2 тыс. рубей жителя Новоалтайска, который рыбачил на речке Лосиха.

Улов рыбака-браконьера.
Улов рыбака-браконьера.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина использовал во время рыбалки не традиционные удочку или спиннинг, а ставную сеть из моно-нити, а это запрещено правилами рыболовства.

Незадачливого рыбака оштрафовали по минималке — административная статья КоАП предусматривает наказание от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ставная сеть из моно-нити изъята у нарушителя в рамках конфискации.

Напомним: в начале июля трое жителей Тувы умудрились поставить сети на заповедном высокогорном озере Джулуколь в Алтайском заповеднике. Браконьеры успели поймать несколько хариусов и османов.

Нарушителей задержали. Им грозит более суровое наказание, чем новоалтайскому рыбаку.

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