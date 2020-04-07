Жителям Алтайского края не будут начислять пеню и отключать ЖКУ до 2021 года

Такие меры направлены на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, в первую очередь тех, кто испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг.
Своевременно платить за жилищно-коммунальные услуги все равно придется. Если вовремя не получается, то можно заключить соглашение о рассрочке платежа.
От платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий ЖКХ, которые продолжают работать.
В условиях, когда многие граждане находятся в режиме самоизоляции дома, на ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная нагрузка в связи с увеличением потребления коммунальных услуг, отмечает министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
Также временно коммунальщики приостановили поверку счетчиков.