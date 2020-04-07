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Жизнь

Жителям Алтайского края не будут начислять пеню и отключать ЖКУ до 2021 года

До 1 января 2021 года россиянам не будут начислять пеню и ограничивать предоставление коммунальных услуг, сообщает сайт правительства Алтайского края. 6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Счетчик
Счетчик
СС0

Такие меры направлены на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, в первую очередь тех, кто испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Своевременно платить за жилищно-коммунальные услуги все равно придется. Если вовремя не получается, то можно заключить соглашение о рассрочке платежа.

От платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий ЖКХ, которые продолжают работать.

В условиях, когда многие граждане находятся в режиме самоизоляции дома, на ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная нагрузка в связи с увеличением потребления коммунальных услуг, отмечает министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Также временно коммунальщики приостановили поверку счетчиков.

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