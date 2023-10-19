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Жизнь

Жителям Алтайского края предлагают написать географический диктант в пещере

Общественный фонд "Денисова пещера" присоединился к международной акции «Географический диктант», которая пройдет 19 ноября.

Денисова пещера.
Денисова пещера.
Екатерина Карзова.

«По условиям акции, организатором площадки могут выступать любые российские и зарубежные организации — школы, вузы, библиотеки и… национальные парки. Мы решили, что хотя национальным парком не являемся, шанс точно есть и подали заявку. Тем более «Географический диктант РГО» проводится даже на Международной космической станции.

Мы всегда отмечали, что денисовец – интеллектуал. Пора доказать это делом», — сказал член попечительского совета фонда Олег Акимов

Дополнительные условия и время проведения акции опубликуют в Telegram-канале общественного фонда «Денисова пещера».

О диктанте известно, что он будет составлен в четырех вариантах, разделенных на две части. Первая часть — на основе общеизвестных фактов из географии, вторая – на образное мышление, логику и эрудицию.

Ранее на входе в Денисову пещеру строили новую лестницу.

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