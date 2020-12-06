Жителям Алтайского края рассказали, как не стать жертвой «ласкового убийцы»

Алтайское МЧС в материале « Угарный газ — ласковый убийца » дало несколько советов, которые помогут предотвратить отравление и спасти человека.

В ведомстве отметили, что с наступлением холодов жители частного сектора стали активно пользоваться отопительными печами.

«Но даже исправная печь таит в себе немалую опасность <…> Одно из таких нарушений — не вовремя перекрытая, то есть еще до окончания горения топлива, печная заслонка. В этом случае в помещение начинает поступать угарный газ», — предупредили спасатели.

Они напомнили, что для человека угарный газ — сильнейший яд: он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином и кровь утрачивает способность переносить кислород.

Как предотвратить отравление угарным газом:

используйте только исправное оборудование: трещины в печной кладке , засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» способны привести к тяжелым последствиям;

засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» способны привести к тяжелым последствиям; позаботьтесь о хорошей вентиляции: в квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья , когда центральное отопление не включено , от сырости и холода жильцы спасаются , используя газовые плиты;

когда центральное отопление не включено от сырости и холода жильцы спасаются используя газовые плиты; не закрывайте печную заслонку , пока угли не прогорели;

пока угли не прогорели; автолюбители , не работайте в гараже при работающем двигателе.

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Симптомы отравления зависят от степени поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и не только.

«Вас непременно должны насторожить такие симптомы: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза», — перечислили в МЧС главные признаки.

При этом симпотмы, переходящие в вялость и сонливость, могут предшествовать потере сознания.

При легких отравлениях достаточно вывести или вынести человека на свежий воздух. При тяжелых — нужна госпитализация.

Главная задача в ожидании врача — облегчить состояние пострадавшего. Если начинается озноб и падает температура — укутать потеплее и напоить сладким чаем.

Потерявшего сознание следует уложить на бок и следить, чтобы голова не запрокидывалась. При остановке дыхания — сделать искусственное, а при остановке сердца — непрямой массаж, если умеете это делать.

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