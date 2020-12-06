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Жизнь

Жителям Алтайского края рассказали, как не стать жертвой «ласкового убийцы»

Алтайское МЧС в материале «Угарный газ — ласковый убийца» дало несколько советов, которые помогут предотвратить отравление и спасти человека.

Соревнования ГИМС МЧС.
Соревнования ГИМС МЧС.
Анна Зайкова

В ведомстве отметили, что с наступлением холодов жители частного сектора стали активно пользоваться отопительными печами.

«Но даже исправная печь таит в себе немалую опасность <…> Одно из таких нарушений — не вовремя перекрытая, то есть еще до окончания горения топлива, печная заслонка. В этом случае в помещение начинает поступать угарный газ», — предупредили спасатели.

Они напомнили, что для человека угарный газ — сильнейший яд: он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином и кровь утрачивает способность переносить кислород.

Как предотвратить отравление угарным газом:

  • используйте только исправное оборудование: трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» способны привести к тяжелым последствиям;
  • позаботьтесь о хорошей вентиляции: в квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья, когда центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются, используя газовые плиты;
  • не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели;
  • автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом.
realtai.ru

Симптомы отравления зависят от степени поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и не только.

«Вас непременно должны насторожить такие симптомы: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза», — перечислили в МЧС главные признаки.

При этом симпотмы, переходящие в вялость и сонливость, могут предшествовать потере сознания.

При легких отравлениях достаточно вывести или вынести человека на свежий воздух. При тяжелых — нужна госпитализация.

Главная задача в ожидании врача — облегчить состояние пострадавшего. Если начинается озноб и падает температура — укутать потеплее и напоить сладким чаем.

Потерявшего сознание следует уложить на бок и следить, чтобы голова не запрокидывалась. При остановке дыхания — сделать искусственное, а при остановке сердца — непрямой массаж, если умеете это делать.

Ранее в МЧС рассказали, как жители Алтайского края погибают, готовя погреба под новый урожай.

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