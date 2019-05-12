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Жизнь

Жителям Алтайского края запретили посещать леса

До 28 мая на территории Алтайского края нельзя будет находиться в лесах. Такое ограничение ввели в региональном минприроды, сообщает пресс-служба ведомства.

Лес.
Лес.
СС0

Во всех лесничествах перекрыты лесные дороги и работают контрольно-пропускные пункты. Легально попасть в лес пока действует ограничение можно только после обращения в отдел охраны и защиты леса Минприроды края. Сделать его можно по телефонам 8 (3852) 63-66-40 (региональная диспетчерская служба) и 8−800−100−94−00 (прямая линия лесной охраны).

Напомним, с 1 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. 11 мая в МЧС сообщили, что за сутки в Алтайском крае случилось как минимум 10 лесных пожаров и ликвидировано 130 ландшафтных пожаров.

В западных и южных районах региона сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Благовещенском и Кулундинском — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

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