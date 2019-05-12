Жителям Алтайского края запретили посещать леса

Во всех лесничествах перекрыты лесные дороги и работают контрольно-пропускные пункты. Легально попасть в лес пока действует ограничение можно только после обращения в отдел охраны и защиты леса Минприроды края. Сделать его можно по телефонам
Напомним, с 1 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. 11 мая в МЧС сообщили, что за сутки в Алтайском крае случилось как минимум 10 лесных пожаров и ликвидировано 130 ландшафтных пожаров.
В западных и южных районах региона сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Благовещенском и Кулундинском — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).