Жителям Барнаула пришлось пробежать под колесами фуры, чтобы попасть в автобус

С остановки обычно уезжает очень много детей после бассейна. Сейчас приближаются холода, и, если транспорт не будет заезжать на остановку, люди начнут замерзать.

Со слов горожанки, водители не реагируют, даже когда им машешь и громко кричишь. Также был случай, когда пришлось с детьми пробежать под колесами фуры, чтобы в третьем ряду сесть на транспорт, так как остановился он только там, рассказала она.



Водитель маршрута отмечает, что они не заезжают на остановку «Садоводство Дружба» из-за постоянной пробки, которая стала скапливаться из-за перенастройки светофора.

Ранее сообщалось, что власти рассказали, что спасет барнаульцев от хамства водителей общественного транспорта.