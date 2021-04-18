Жителям Новосибирска показали психиатрическую акцию протеста

Мирную протестную акцию против карательной психиатрии и в защиту шамана Габышева устроили 17 апреля несколько жителей Новосибирска. Облачившись в белые одежды, они застыли на железнодорожном мосту.

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Иркутский шаман Александр Габышев известен тем, что обещал «изгнать из России президента Путина». Он планировал отправиться для этого в Москву через Алтай.

Однако шамана задержали в сентябре 2019 года, при этом служитель культа ранил самодельным клинком одного из полицейских. После этого Габышева принудительно поместили под арест и провели психиатрическую экспертизу.

Врачи признали шамана невменяемым и в феврале 2021 года отправили на принудительное лечение. Против этого и вышли на протест несколько жителей Новосибирска. Возможно, они являются последователями учения Габышева.

Как сообщает «Тайга.info», пять человек в белых халатах встали на пешеходном мосту через железнодорожные пути в Новосибирске. Еще один держал плакат «Я/МЫ шаман Александр Габышев».

На этот раз никаких насильственных действий к мирно протестующим гражданам силовики не применяли.