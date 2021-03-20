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Жизнь

Экспертиза признала невменяемым «кремлевского шамана», который планировал поход на Москву через Алтай

Якутского шамана Александра Габышева признали невменяемым и особо опасным, рассказала РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева.

Палатка в горах.
Палатка в горах.
CC0

Экспертиза потребовалась после того, как в январе во время принудительной госпитализации шаман ранил сотрудника Росгвардии самодельным клинком.

«Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, вновь и снова проведённой экспертами… (Якутского психоневрологического диспансера — прим. ред.), Габышев Александр не осознавал фактический характер своих действий и представляет особую социальную опасность, в связи с чем нуждается в принудительном лечении с интенсивным наблюдением. Не осознавал, это значит невменяем. С выводами экспертизы защита не согласна, заявлено ходатайство о проведении повторной экспертизы в другом экспертном учреждении», — рассказала Тимофеева.

Габышев выглядит заторможенным, мало и тихо говорит, добавила она. У шамана есть ушибленная рана на голове, но экспертиза не установила откуда она взялась.

«Кремлевский шаман»

Еще с 2019 года Александр Габышев неоднократно заявлял о планах дойти пешком до Москвы, чтобы провести обряд «изгнания Путина».

19 сентября 2019 года его задержали силовики на трассе «Байкал» в Бурятии, когда он остановился на ночевку.

В марте 2021 года Габышев намеревался выехать на белом коне, добраться до Алтая, потом — до Урала, а затем — до Москвы.

Габышев подчеркивал, что обязательно посетит Алтай. По его словам, «это место силы всей России», писал news.ru.

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