Жителям Новосиликатного в Барнауле еще на два дня задержат подачу горячей воды

Задержка срока подачи горячей воды коснется 24 жилых домов, двух школ, одной больницы и четырех детских садов.
Помимо основного ремонта, потребовалась замена еще 100 метров тепломагистрали на улице Трактовой. По независящим от теплоэнергетиков причинам это условие не было вовремя соблюдено и срок производства работ был вынужденно увеличен, отмечают в мэрии.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Специалисты будут делать все возможное, чтобы возобновить горячее водоснабжение раньше намеченного срока.
Напомним, с 17 июня в Барнауле отключат горячее водоснабжение по контуру ТЭЦ-2. Ремонтные работы планируется завершить к 10 июля.