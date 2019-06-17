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Жизнь

Жителям Новосиликатного в Барнауле еще на два дня задержат подачу горячей воды

Подачу горячей воды в дома в поселке Новосиликатный перенесли еще на два дня, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула. Теперь ее обещают включить 19 июня. Это связано с тем, что увеличился объем ремонта теплосети.

Кран. Вода. В душе.
Кран. Вода. В душе.
СС0

Задержка срока подачи горячей воды коснется 24 жилых домов, двух школ, одной больницы и четырех детских садов.

Помимо основного ремонта, потребовалась замена еще 100 метров тепломагистрали на улице Трактовой. По независящим от теплоэнергетиков причинам это условие не было вовремя соблюдено и срок производства работ был вынужденно увеличен, отмечают в мэрии.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Специалисты будут делать все возможное, чтобы возобновить горячее водоснабжение раньше намеченного срока.

Напомним, с 17 июня в Барнауле отключат горячее водоснабжение по контуру ТЭЦ-2. Ремонтные работы планируется завершить к 10 июля.

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