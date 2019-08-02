Жителю Татарстана, который назвал единороссов «ворами», удалось дважды избежать штрафа

В Татарстане суд повторно прекратил дело о неуважении к власти в отношении мужчины, который в интернете оскорбил членов «Единой России». Об этом сообщает ZNAK со ссылкой на Idel.Реалии.

По данным следствия, в группе во «ВКонтакте» мужчина назвал «Единую Россию» «збродом воров и мошенников» (орфография сохранена — прим.ред.). Это сочли оскорблением власти.

Районный суд пришел к выводу, что «негативность оценки деятельности той или иной партии, ее членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях, не является признаком объективной стороны правонарушения». Дело закрыли. Полиция и прокуратура обжаловали решение.

Дело вернули на рассмотрение, а затем повторно прекратили из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности.

В марте Владимир Путин подписал закон о противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества.

Наказание за неуважительные публикации предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение предполагает штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.