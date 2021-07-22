Жизни 20 человек за день унес коронавирус в Алтайском крае

271 новый случай заболевания коронавирусом официально подтвердили в Алтайском крае за сутки (на два случая меньше, чем днем ранее ). Выздоровело 98 пациентов, умерло 20 человек, во всех случаях причиной смерти стал COVID-19, сообщили 22 июля в оперштабе.

В тяжелом состоянии в реанимационных отделениях продолжают лежать 712 человек, из них 210 не могут обходиться без ИВЛ.

Резервный фонд насчитывает 873 свободных коечных места.

Всего в крае с начала пандемии заболело уже 59 635 человек, выздоровели 48 232 человека, умерло 3 769 пациентов.

Новые случаи