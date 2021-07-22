Жизни 20 человек за день унес коронавирус в Алтайском крае

В тяжелом состоянии в реанимационных отделениях продолжают лежать 712 человек, из них 210 не могут обходиться без ИВЛ.
Резервный фонд насчитывает 873 свободных коечных места.
Всего в крае с начала пандемии заболело уже 59 635 человек, выздоровели 48 232 человека, умерло 3 769 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 100,
- Бийск, Рубцовск — по 22 заболевших,
- Алейск — 15,
- Камень-на-Оби, Новоалтайск — по 11 заболевших,
- Бийский район — 7,
- Ельцовский, Каменский, Косихинский, Топчихинский, Шипуновский районы — по 6 заболевших,
- Калманский, Табунский, Целинный район — по 5 заболевших,
- Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Тальменский районы — по 4 заболевших,
- Благовещенский, Зональный, Кулундинский, Первомайский, Троицкий районы — по 3 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Поспелихинский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
- Солтонский район — 1.