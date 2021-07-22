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Жизнь

Жизни 20 человек за день унес коронавирус в Алтайском крае

271 новый случай заболевания коронавирусом официально подтвердили в Алтайском крае за сутки (на два случая меньше, чем днем ранее). Выздоровело 98 пациентов, умерло 20 человек, во всех случаях причиной смерти стал COVID-19, сообщили 22 июля в оперштабе.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

В тяжелом состоянии в реанимационных отделениях продолжают лежать 712 человек, из них 210 не могут обходиться без ИВЛ.

Резервный фонд насчитывает 873 свободных коечных места.

Всего в крае с начала пандемии заболело уже 59 635 человек, выздоровели 48 232 человека, умерло 3 769 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 100,
  • Бийск, Рубцовск — по 22 заболевших,
  • Алейск — 15,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск — по 11 заболевших,
  • Бийский район — 7,
  • Ельцовский, Каменский, Косихинский, Топчихинский, Шипуновский районы — по 6 заболевших,
  • Калманский, Табунский, Целинный район — по 5 заболевших,
  • Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Тальменский районы — по 4 заболевших,
  • Благовещенский, Зональный, Кулундинский, Первомайский, Троицкий районы — по 3 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Поспелихинский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
  • Солтонский район — 1.
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