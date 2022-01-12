Жизни россиян предложили страховать по-новому

Минфин России предлагает ввести в течение трех лет систему гарантирования в страховании жизни по аналогии с вкладами.

Соответствующий законопроект внесут в правительство в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Документ, предполагающий новшества в системе страхования жизни, сейчас проходит правки.

В январе он будет опубликован в интернете и направлен заинтересованным сторонам.

Инициатива предполагает двухлетний переходный период перед ее вступлением в силу. За это время должны быть приняты необходимые подзаконные акты, регулирующие действия участников, и внедрена инфраструктуры для запуска этой системы, пишет Lenta.ru. Фонд будут формироваться благодаря отчислениям участников рынка.

Размер гарантий в части страховой премии составит 1,4 млн рублей, а если риск по договору реализовался, то гарантироваться будет объем страховой выплаты, но не более 10 млн рублей.

Такой механизм может появиться в течение трех лет, а гарантии должны будут покрыть долгосрочные накопительные договоры страхования жизни, считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.