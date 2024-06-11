11 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

«Жмурики» появились на грядках с клубникой в Сибири

Неблагоприятные погодные условия поставили под угрозу любимое лакомство сибиряков.

Садовой клубнике грозит частичный неурожай из-за обширных заморозков в нынешнем сезоне. Повреждения коснулись цветков садовой земляники, которые в замерзшем состоянии приобретают характерный черноватый оттенок, известный как "жмурики", указывает bfm.ru.

Причина неурожая — гибель сердцевины цветков, содержащей тычинки и пестики, и как следствие – неспособность образовавшихся ягод к полноценному развитию.

Нужно своевременно удалять поврежденные соцветия, чтобы высвободить питательные вещества для здоровых цветков.

Ранее дачников призвали посыпать грядки пылью для богатого урожая клубники. Повысить плодородие почвы на клубничной грядке и отпугнуть вредителей можно очень просто.

В помощь — табачная пыль. Это природное средство для борьбы с различными вредителями. Она также эффективно удобряет почву. Двух литров табачной пыли хватит для трех клубничных грядок.

Также о секретах самой популярной ягоды рассказал эксперт.

Много лет ее называли «Викторией» — по названию одного из сортов. Очень часто дачники зовут сладкую ягоду клубникой.

На самом деле — это земляника садовая, ананасная или крупноплодная. Это самая хлопотная в выращивании, но самая любимая ягода садоводов и покупателей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Неоклассика: Эйнауди, Рихтер
Фильм о журнале «Юность»
Фестиваль традиционной культуры
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость