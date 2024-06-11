Садовой клубнике грозит частичный неурожай из-за обширных заморозков в нынешнем сезоне. Повреждения коснулись цветков садовой земляники, которые в замерзшем состоянии приобретают характерный черноватый оттенок, известный как "жмурики", указывает bfm.ru.

Причина неурожая — гибель сердцевины цветков, содержащей тычинки и пестики, и как следствие – неспособность образовавшихся ягод к полноценному развитию.

Нужно своевременно удалять поврежденные соцветия, чтобы высвободить питательные вещества для здоровых цветков.

Ранее дачников призвали посыпать грядки пылью для богатого урожая клубники. Повысить плодородие почвы на клубничной грядке и отпугнуть вредителей можно очень просто.

В помощь — табачная пыль. Это природное средство для борьбы с различными вредителями. Она также эффективно удобряет почву. Двух литров табачной пыли хватит для трех клубничных грядок.

Также о секретах самой популярной ягоды рассказал эксперт.

Много лет ее называли «Викторией» — по названию одного из сортов. Очень часто дачники зовут сладкую ягоду клубникой.

На самом деле — это земляника садовая, ананасная или крупноплодная. Это самая хлопотная в выращивании, но самая любимая ягода садоводов и покупателей.

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