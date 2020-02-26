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26 февраля -6°C

Журналист Пивоваров приехал в Красноярск, чтобы снять фильм про «черное небо»

Известный российский журналист Алексей Пивоваров рассказал «Тайге.инфо» почему он решил приехать в Красноярск и снять фильм про «черное небо» для своего проекта «Редакция».

Российский журналист Алексей Пивоваров.
Российский журналист Алексей Пивоваров.
instagram.com/pivo_varov.

В своем Instagram Пивоваров опубликовал три фотографии неба над городом и описал их одним словом: «Сурово».

Изданию журналист сообщил, что приехал снимать про «черное небо» по многочисленным заказам зрителей, которые писали ему и рассказывали про ситуацию в Красноярске.

«Когда мы увидели, что история с „черным небом“ — не просто общественный „заказ“, а реальная история про реальные драмы и про реальных людей, разумеется, мы захотели про это рассказать», — пояснил Пивоваров.

По его словам, обращение к блогерам с проблемами — это такой современный способ коммуникации, когда нет эффективного способа взаимодействия с властью, и когда во многом скомпрометированы СМИ.

В этом смысле выход на одиночный пикет с призывом «Юрий Дудь, спаси Красноярск» очень симптоматичен, а не является каким-то разовым случайным актом, подчеркнул Пивоваров.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Ранее в Красноярске прошли одиночные пикеты. Нескольких участников акций протеста против «черного неба» начали вызывать на допросы в полицию, сообщает «Проспект мира».

К примеру, местный житель Николай Маркелов участвовал в одиночном пикете, с плакатом «Юрий Дудь спаси Красноярск от черного неба SOS» он стоял на улице города.

«Со мной говорил молодой человек. Я спросил, по какому поводу меня вообще вызывают. Мне сказали: „Организация митинга“. Я спросил, какого митинга. Я не был ни на каком митинге, у меня был одиночный пикет. Меня об этом никто не просил, плакат я изготовил сам, никаких политических лозунгов не выкрикивал, не нарушал закон», — рассказал Маркелов.

Также много шума наделала прогулка по городу в респираторах. Сейчас красноярская полиция направила свои силы на поиск людей, которые прошлись по улицам в защитных масках.

Ранее российский музыкант Сергей Шнуров посвятил два стихотворения Красноярску, ранее попавшему на первое место в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

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