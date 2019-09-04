Журналистам запретили публиковать искрометные шутки с шоу Маслякова

Телезрители «Встречи выпускников КВН» в «Екатеринбург-Экспо» услышат эксклюзивные шутки юмористов. Журналистам, которые будут освещать мероприятие, запретили публиковать их не только в видеоформате, но и в печатном.

В пресс-службе выставочного центра пояснили — запрет действует в связи с тем, что «Первый канал» будет снимать шоу для своего телевыпуска.

«Публика, не побывавшая на мероприятии, не должна узнать о шутках до того, как они выйдут в эфир. Поэтому видеосъемка будет запрещена», — сказали в пресс-службе.

Ожидается, что телепрограмма со «Встречу выпускников КВН» выйдет до конца сентября, пишет ura.ru.

3 сентября в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» выступили КВН-команды «Город Пятигорск», «Сборная Камызякского края по КВН» и «Уральские пельмени». Вести шоу будет президент международного союза КВН Александр Масляков.

Однако участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев раскрыл название команды, победившей во «Встрече выпускников КВН», поблагодарив «Сборную Камызякского края» «за победу».

«"Тот КВН». Последний раз на руке писал текст, 19 лет назад! Спасибо Екатеринбург за настроение! Жюри — за честность! «Камызяки» — за победу! «Пятигорск» — за компанию! Главное, что смогли спеть и сказать то, что хотели!" — написал в соцсетях Исаев до официального запрета.

Отколовшиеся «пельмени» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников отказались выступать на концерте. Артистов даже не будет в городе во время громкого события. Но к «пельменям» присоединился на время встречи «выпускников» Сергей Светлаков.