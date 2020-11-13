Журналистику «похоронили» возле здания государственного телеканала в Сибири

Возле здания телеканала «Томское время» прошел одиночный пикет, на который принесли две гвоздики и плакат с надписью про похороны местной журналистики, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Пикет стал реакцией на сюжет «Томского времени» о заседании городской Думы, в котором рассказали, что «не все депутаты понимают значимость главного финансового документа». Речь идет о бюджете города.

Также в эфире назвали «депутатами-новичками» беспартийного Игоря Лютаева и члена фракции «Яблока» Артема Канарева — их избрали в 2020 году.

«К слову, новая оппозиция постоянно требует соблюдать регламент и законность, при этом сама, оказывается, не прочь понажимать кнопки за отсутствующего соседа», — говорится в сюжете.

После эфира местные жители обвинили журналистов телеканала в том, что заявления оппозиционных депутатов вырваны из контекста, а фамилии — перепутаны.

Таким образом, как отмечает Telegram-канал «Томск-полит», «Томское время» выставило в плохом свете независимых депутатов гордумы.

Примечательно, что учредителем телекомпании выступает департамент по управлению госсобственностью Томской области. По данным издания, СМИ выполняет госконтракты на сумму 329 млн рублей.

Ранее красноярскому телеканалу ТВК угрожала местная диаспора из-за фильма о Нагорном Карабахе.