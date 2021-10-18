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Жизнь

Журналистке после интервью с Путиным подарили торт с его изображением

Журналистка CNBC Хэдли Гэмбл опубликовала в своем Instagram фото торта с изображением президента РФ Владимира Путина.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Торт ей подарили друзья.

На снимке — торт с изображением Путина и надписью «Слишком красива!» — отсылкой к комплименту, который российский лидер сделал Гэмбл во время интервью.

Владимир Путин сделал комплимент Хедли Гэмбл во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Глава государства назвал журналистку «красивой женщиной», пишет Газета.Ru.

Беседа Путина с Гэмбл состоялась в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», который прошел в Москве с 13 по 15 октября в ЦВЗ «Манеж».

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