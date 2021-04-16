Журналистку обязали удалить сюжеты о сносе «единственного жилья» сибирских семей

Тувинская журналистка Альмира Сенди рассказала в своем Instagram о решении суда, согласно которому она опорочила честь и достоинство мэра столицы сибирского региона.

Альмиру обязали удалить три сюжета о сносе построек в Вавилинском затоне, в пригороде Кызыла. Иск о защите чести и достоинства подал мэр Карим Сагаан-оол.

«Я опорочила честь и достоинство мэра Кызыла! Потому что была на стороне людей, чьи постройки были снесены мэрией. Мы проиграли суд, потому что честь и достоинство мэра превыше человеческих судеб, которые страдают по вине чиновников. Вместо помощи людям был затеян судебный процесс, так как я слишком эмоционально подошла к судьбам людей. Я выполню все требования мэрии, удалю все три сюжета. Но кто вернет людям вложенные в строительство деньги?! Кто ответит за слезы матерей и отцов, которые стремились построить дом для своих детей? Никто!!! Потому что честь и достоинство важнее, чем благополучие жителей города», — написала журналистка.

Она подчеркнула, что суд проиграла, но сдаваться не собирается — пойдет до конца и не бросит «людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию».

Ранее Альмира объяснила, что мэрия сносила «дома», назвав их «постройками» — собственно, разная характеристика сооружений и стала причиной для разбирательств с журналисткой.

«Их обидело, что я сказала „в одночасье люди лишись крова“, „эти руины были жилыми домами“. Именно эти слова опорочили деловую репутацию <…> А вообще для людей, чьи постройки вы снесли, были домами. Может быть для вас они сараи, а для простых граждан — единственное жилье», — высказалась девушка.

Также она опубликовала список претензий властей к ее сюжетам. К примеру, не понравилась история семьи, которая продала все, что у них было, чтобы построить жилье.

Кстати, в пятницу, 16 апреля, пройдет очередной снос «построек» — об этом предупредила мэрия Кызыла. 2 апреля чиновники дали людям две недели на добровольное разрушение своих «сараев».

Ранее в Иркутске жителей заставили самостоятельно снести свой 10-этажный многоквартирный дом.