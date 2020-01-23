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23 января -8°C

Жуткий ветер и снег: Алтайский край вновь погружается в пучину зимнего шторма

Штормовое предупреждение передано в Алтайском крае на день 23 и сутки 24 января, сообщает региональный Гидрометцентр.

Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
vk.com/barneos22

По прогнозу синоптиков, в крае ожидается снег, мокрый снег, по югу местами сильные осадки, гололёдные явления.

Также жителей региона предупреждают о продолжительных метелях, усилении ветра до 18 — 23 метров в секунду, при порывах — до 25 — 27 метров в секунду.

На дорогах ожидаются снежные заносы, сильная гололедица.

Чем обусловлено изменение погоды в Алтайском крае

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, штормовая погода будет связана с тем, что районы края окажутся под влиянием циклона, принесенного с Запада, со стороны Атлантики.

Циклон пройдет по северным территориям России, но окажет воздействие в том числе и на Алтайский край.

Уборка снега в Алтайском крае.
Уборка снега в Алтайском крае.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Новое испытание

Напомним, что Алтайский край в конце прошлой недели уже пережил удар снежной стихии.

В результате обильных осадков и метелей временно было ограничено транспортное сообщение на целом ряде дорог, города и села оказались буквально завалены снегом.

В контексте очередного периода непогоды жителям региона следует не забывать о правилах безопасности и быть готовыми к неудобствам, которые сопряжены с неблагоприятными метеоусловиями.

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