Жуткий ветер и снег: Алтайский край вновь погружается в пучину зимнего шторма

По прогнозу синоптиков, в крае ожидается снег, мокрый снег, по югу местами сильные осадки, гололёдные явления.
Также жителей региона предупреждают о продолжительных метелях, усилении ветра до 18 — 23 метров в секунду, при порывах — до 25 — 27 метров в секунду.
На дорогах ожидаются снежные заносы, сильная гололедица.
Чем обусловлено изменение погоды в Алтайском крае
По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, штормовая погода будет связана с тем, что районы края окажутся под влиянием циклона, принесенного с Запада, со стороны Атлантики.
Циклон пройдет по северным территориям России, но окажет воздействие в том числе и на Алтайский край.
Новое испытание
Напомним, что Алтайский край в конце прошлой недели уже пережил удар снежной стихии.
В результате обильных осадков и метелей временно было ограничено транспортное сообщение на целом ряде дорог, города и села оказались буквально завалены снегом.
В контексте очередного периода непогоды жителям региона следует не забывать о правилах безопасности и быть готовыми к неудобствам, которые сопряжены с неблагоприятными метеоусловиями.