Жутко любопытно: сибирский депутат нашел в тайге «мертвую дорогу», которая непонятно куда ведет

Депутат красноярского заксобрания Алексей Кулеш рассказал о необычном сооружении в тайге, сделанном из стволов деревьев без металлических крепежей, пишет « Проспект Мира ».

В своем Facebook Кулеш отметил, что «мертвая дорога» тянется несколько километров — сейчас она местами развалилась, но все еще держится.

«Никак не ожидали обнаружить столь невероятное сооружение в глухом углу Манского района. Кутурчинское белогорье славится скальными останцами и туристическими маршрутами. А также полным отсутствием дорог и инфраструктуры. Еще 50−60 лет назад здесь заготавливали лес для нужд огромной страны, от той эпохи остались волока и штабеля огромных сгнивших стволов, диаметр у комля некоторых достигает метра», — написал депутат.

Однако, подчеркнул он, найденная им дорога явно не советской эпохи — «срублена из тысяч стволов вручную и без единого металлического крепежа».

Дорога проходит по глухой тайге несколько километров, пересекает могучую морену, проходит над несколькими распадками, причем высота опор в распадках — 20 венцов.

«Кто, с какой целью строил и использовал эту дорогу в непроходимой тайге, в десятках километров от поселений, в сотне километров от железной дороги? Пока удовлетворительной гипотезы нет. До начала дороги мы сегодня так и не добрались, не хватило времени. А значит поедем еще — удивительные открытия сами себя не сделают», — добавил Кулеш.

Научный сотрудник краеведческого музея Илья Куклинский написал в комментариях, что сооружение могло быть мостом через непроходимую местность — весной или зимой.

Руководитель красноярского общества «Мемориал» Алексей Бабий отметил, что это похоже на временную лесовозную дорогу, которая должна идти к реке, которая весной может быть сплавной. Также указал, что в советское время в этот район ссылали из Литвы.

Ранее другого красноярского депутата удивили три столба посередине тротуара, раскрошенного местной коровой.