Зима пришла. В Барнауле начали борьбу со снегом на дорогах

Зимняя техника вышла на улицы Барнаула после первого снегопада, прошедшего в городе, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

«Первый снегопад потребовал выхода зимней техники МБУ „Автодорстрой“ на улицы Барнаула. 19 октября на городские улицы и тротуары выехала 41 единица спецтехники», — отчитались в мэрии.

К настоящему времени при помощи спецмашин проведена предупреждающая обработка мостовых сооружений песчано-соляной смесью. А вот сплошной обработки реагентами проезжая часть пока не требует.

Также ведется работа по очистке тротуаров.

В городе на дежурство заступили водители машин-КДМ, оборудованных передним отвалом и щетками, и предназначенных для расчистки проезжей части от снега. При необходимости после снегопада они готовы приступить к работе.

Как сообщал altapress.ru, ранее в городской администрации было подписано постановление о мерах по борьбе со снежными заносами и улучшению очистки города в зимний период 2019/2020 годов.