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Жизнь

Зима пришла. В Барнауле начали борьбу со снегом на дорогах

Зимняя техника вышла на улицы Барнаула после первого снегопада, прошедшего в городе, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

Зимняя техника вышла на улицы Барнаула.
Зимняя техника вышла на улицы Барнаула.
barnaul.org.

«Первый снегопад потребовал выхода зимней техники МБУ „Автодорстрой“ на улицы Барнаула. 19 октября на городские улицы и тротуары выехала 41 единица спецтехники», — отчитались в мэрии.

К настоящему времени при помощи спецмашин проведена предупреждающая обработка мостовых сооружений песчано-соляной смесью. А вот сплошной обработки реагентами проезжая часть пока не требует.

Также ведется работа по очистке тротуаров.

В городе на дежурство заступили водители машин-КДМ, оборудованных передним отвалом и щетками, и предназначенных для расчистки проезжей части от снега. При необходимости после снегопада они готовы приступить к работе.

Как сообщал altapress.ru, ранее в городской администрации было подписано постановление о мерах по борьбе со снежными заносами и улучшению очистки города в зимний период 2019/2020 годов.

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