14 января
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Жизнь

Зимнее настроение из прошлого Барнаула. Как отмечали всякое-новогоднее 100 и 30 лет назад

Тогда и горки были выше, и санки быстрее, и столы шире. Отдыхали, правда, меньше, зато как!

Зимние праздники в Алтайском крае.
Зимние праздники в Алтайском крае.
Архив библиотеки №17, "Одноклассники"
  • В 1860-х на зимние праздники барнаульцы гадали, надевали маскарадные маски за 25 копеек (выписывали из Петербурга) и танцевали польку.
  • Молодежь на Рождество играла в бенди (это такой хоккей) на большом катке, где сейчас находится стадион «Динамо». А на льду заводского пруда проводили кулачные бои.
  • Спустя век Дед Мороз и Снегурочка разъезжали по площади Свободы на ракетоплане. А один барнаульский пиротехник организовал представление «Крутящееся дерево».
  • В 1981 году барнаульцы сами дарили Деду Морозу подарки. Работницы одного совхоза подшутили над советским аниматором и выкатили ему корзину шампиньонов. Аниматор был доволен.
  • Зимой 1987-го барнаульцы испекли 100-киллограмовый торт. Готовили его 15 кондитеров из ресторана «Центральный». Торт по частям был продан за считанные минуты.
  • Самым масштабным праздником в советском Барнауле после Нового года были проводы зимы. В один год на улицах устроили огромную ярмарку с настоящим медвежонком и тремя богатырями. Богатырей играли мужики с завода. Их боевых коней — лошади с ипподрома.
  • В 90-е в Барнауле в новогодние праздники на рынках продавали фрукты и овощи из Голландии.
  • Взрослые тогда катались с горок стоя. Иногда целой компанией. Хотя, это мы и сами делали. Кажется, совсем недавно?
Зимние праздники в Алтайском крае.
Зимние праздники в Алтайском крае.
Архив библиотеки №17, "Одноклассники"

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