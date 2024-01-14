Зимнее настроение из прошлого Барнаула. Как отмечали всякое-новогоднее 100 и 30 лет назад

- В 1860-х на зимние праздники барнаульцы гадали, надевали маскарадные маски за 25 копеек (выписывали из Петербурга) и танцевали польку.
- Молодежь на Рождество играла в бенди (это такой хоккей) на большом катке, где сейчас находится стадион «Динамо». А на льду заводского пруда проводили кулачные бои.
- Спустя век Дед Мороз и Снегурочка разъезжали по площади Свободы на ракетоплане. А один барнаульский пиротехник организовал представление «Крутящееся дерево».
- В 1981 году барнаульцы сами дарили Деду Морозу подарки. Работницы одного совхоза подшутили над советским аниматором и выкатили ему корзину шампиньонов. Аниматор был доволен.
- Зимой 1987-го барнаульцы испекли 100-киллограмовый торт. Готовили его 15 кондитеров из ресторана «Центральный». Торт по частям был продан за считанные минуты.
- Самым масштабным праздником в советском Барнауле после Нового года были проводы зимы. В один год на улицах устроили огромную ярмарку с настоящим медвежонком и тремя богатырями. Богатырей играли мужики с завода. Их боевых коней — лошади с ипподрома.
- В 90-е в Барнауле в новогодние праздники на рынках продавали фрукты и овощи из Голландии.
- Взрослые тогда катались с горок стоя. Иногда целой компанией. Хотя, это мы и сами делали. Кажется, совсем недавно?
Зимние праздники в Алтайском крае.
Архив библиотеки №17, "Одноклассники"
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