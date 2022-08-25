Августовский путч россияне вспоминали на прошлой неделе — с 18 по 21 августа. На грани гражданской войны страна оказалась в 1991-м, 31 год назад. Как в то время выглядел Барнаул и с какими лозунгами толпы людей выходили на улицу, запечатлел фотограф altapress.ru Дмитрий Кудрявцев.

Барнаул во время Августовского путча. Август 1991 года.

В августе 1991 года митинговавшие жители краевой столицы выходили на площадь Советов. Барнаульцев окружали машины (теперь уже ретро), а в их руках пестрили громкие лозунги.

Однако некоторые все-таки находились дома — на уютном диване и перед телевизором.

Барнаул во время Августовского путча. Август 1991 года. Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru

Историки называют Путч 18−21 августа кульминацией политического кризиса. Борис Ельцин тогда запретил парткомы на предприятиях и в организациях. Хотя без партийных комитетов многие советские граждане буквально не представляли жизнь. Подробнее об эпохальном событии — в нашем большом материале.